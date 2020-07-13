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مروحيات عسكرية أمريكية تصل لاتفيا للمشاركة في مناورات عسكرية

03:56 م الإثنين 13 يوليه 2020
مروحيات عسكرية أمريكية تصل لاتفيا للمشاركة في مناورات عسكرية

مروحيات عسكرية أمريكية

ريجا- (د ب ا):

أعلنت وزارة الدفاع في لاتفيا اليوم الاثنين أنه من المقرر أن تصل عشر مروحيات عسكرية أمريكية لاتفيا هذا الأسبوع، حيث سوف تبقى لمدة تسعة أشهر للمشاركة في مناورات عسكرية لتعزيز الحدود الشرقية لحلف شمال الأطلسي (الناتو).

وسوف تتمركز مروحيات بلاك في قاعدة في ليلفاردي، وذلك ضمن العملية الأمريكية التي تهدف لدعم شركاء الناتو في شرق أوروبا.

وتهدف المناورات لتأمين السلام والاستقرار في لاتفيا والدولة المجاورة، التي يتزايد قلقها بشأن الأمن الإقليمي منذ أن قامت روسيا بضم شبه جزيرة القرم الأوكرانية عام 2014 وبدء حملة للانفصاليين الروس في أقصى شرق البلاد في نفس العام للانفصال عن كييف.

وسوف تقوم المروحيات بالمناورات مع جيش لاتفيا وكتيبة الناتو بقيادة كندا، بحسب ما جاء في بيان وزارة الدفاع.

مروحيات عسكرية أمريكية لاتفيا وزارة الدفاع في لاتفيا

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