الرئيس البولندي يفوز بفارق ضئيل في الانتخابات الرئاسية

وارسو- (د ب أ):

أكدت اللجنة الانتخابية في بولندا اليوم الاثنين، فوز الرئيس الحالي أندريه دودا بفارق ضئيل في الانتخابات الرئاسية.

وقالت اللجنة بناء على نتائج 8ر99 بالمئة من الدوائر الانتخابية، إن دودا حصل على 2ر51 بالمئة من الأصوات في جولة الإعادة.

وبحسب النتائج، فقد فاز منافس دودا، رافال ترزاسكوفسكي عمدة وارسو الليبرالي، بنسبة 8ر48 بالمئة من الأصوات.

وقالت اللجنة إن نسبة إقبال الناخبين كانت مرتفعة بشكل غير معتاد، بواقع 12ر68 بالمئة.