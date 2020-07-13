قوات التحالف تعترض صاروخين بالستيين وطائرات بدون طيار أطلقتها الحوثيين باتجاه السعودية

الرياض - (أ ش أ):

أعلنت قيادات قوّات التحالف المشتركة لدعم الشرعية في اليمن أن قواتها نجحت في اعتراض وتدمير صاروخين بالستيين اطلقتهما المليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه المملكة السعودية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة متعمدة.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن المتحدث الرسمي باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي أن قوات التحالف تمكنت من اعتراض وتدمير عدد 6 طائرات بدون طيار (مفخخة) أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من (صنعاء) باتجاه المملكة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة متعمدة.

وأوضح العقيد المالكي أن المليشيا الحوثية الإرهابية تتعمد التصعيد العدائي لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بالداخل المدني ودول جوار اليمن باستخدام الصواريخ البالستية والطائرات بدون طيار، مؤكداً كفاءة القوات المشتركة للتحالف في التصدي لهذه التهديدات وإفشالها برصدها من داخل مناطق سيطرة المليشيا الحوثية وتدميرها والتصدي لها.

وأكد المالكي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تطبق وتتخذ الإجراءات الضرورية كافة لحماية المدنيين والأعيان المدنية، وتتخذ الإجراءات العملياتية اللازمة لوقف هذه الأعمال الإرهابية والمحاولات الفاشلة بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.