الصحة السعودية: تسجيل 2779 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الرياض - (أ ش أ):

أعلن مساعد وزير الصحة السعودية والمتحدث الرسمي للوزارة الدكتور محمد العبد العالي تسجيل 2779 حالة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19) ليصبح إجمالي عدد الحالات المؤكدة في المملكة (232259) حالة، من بينها (62898) حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (2245) حالة حرجة.

واضافت الصحة - في بيان ، نشرته وكالة أنباء السعودية /واس/ اليوم الأحد -أن عدد المتعافين وصل إلى (167138) حالة بإضافة (1742) حالة تعافٍ جديدة، وبلغ عدد الوفيات (2223) حالة، بإضافة (42) حالة وفاة جديدة،كما بلغ إجمالي الفحوصات في المملكة (2270719) فحصاً مخبرياً دقيقاً، بإضافة (44429) فحصاً جديداً.

وأوضح أن الحالات المسجلة وعددها (2779) حالة، بلغت نسبة الإناث فيها 37% والذكور 63%، أما كبار السن في الحالات المسجلة اليوم 5%، والأطفال 11%، والبالغون 84%، مبينا أن نصف الحالات الحرجة في العنايات المركزة (أي 50%) تبلغ أعمارهم 60 عاما فأكثر، و36% لمن هم أعمارهم بين 40-60 عاما، و14% لمن أعمارهم بين الـ 20-40 عاما، مشيراً إلى الاستقرار في رصد الحالات الحرجة، حيث لازال مجموع الحالات منحصرة بين 2000 و2500 حالة.