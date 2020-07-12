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عدد حالات الإصابة بكورونا في الهند يقترب من 850 ألفا

08:23 ص الأحد 12 يوليه 2020
عدد حالات الإصابة بكورونا في الهند يقترب من 850 ألفا

عدد حالات الإصابة بكورونا في الهند يقترب من 850 أل

نيودلهي - (د ب أ):
يقترب عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الهند من 850 ألف شخص مع زيادة قياسية بلغت 28 ألفا و 637 حالة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ما دفع السلطات إلى إعلان الإغلاق لمدة أسبوع في بنجالور جنوبي البلاد.

وارتفع إجمالي عدد الحالات المؤكدة في البلاد إلى 849 الفا و 553 شخصا، كما أفادت وزارة الصحة اليوم الأحد بوفاة 551 حالة أخرى ليرتفع عدد الوفيات إلى 22 الفا و 674 حالة.

وتجاوزت الهند روسيا في عدد حالات الإصابة، وهي الآن خلف الولايات المتحدة والبرازيل، وفقًا لإحصاء جامعة جونز هوبكنز.

الهند فيروس كورونا

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