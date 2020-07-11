كورونا في العالم: الإصابات تتجاوز 12.5 مليون والوفيات 560 ألفا و226
واشنطن- (د ب أ):
وصل إجمالي عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في أنحاء العالم إلى 12 مليونا و500 ألف و489 حالة حتى الساعة السابعة و11 دقيقة صباح السبت، بحسب بيانات لجماعة جونز هوبكنز الأمريكية.
وأظهرت البيانات أن مرض "كوفيد-19" الناجم عن الإصابة بالفيروس، أودي بحياة 560 ألفا و226 شخصا في أنحاء العالم حتى الآن.
الخبر التالى:باكستان تسجل 2752 إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة
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