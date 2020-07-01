ترامب: لم أبلغ بتقارير تفيد بعرض مكافآت روسية لقتل جنود أمريكيين

وكالات

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، أنه لم يطلع ولم يبلغ بتقارير استخباراتية تدعي أن روسيا عرضت مكافآت لحركة طالبان مقابل قتل جنود أمريكيين في أفغانستان لأن الكثير من مسؤولي المخابرات لم يعتقدوا أن موسكو دفعت مثل تلك المكافآت، حسبما نقلت رويترز.

وقال ترامب في مقابلة مع شبكة "فوكس بيزنس" اليوم الأربعاء، إن الكثير من مسؤولي المخابرات لم يعتقدوا بحدوث هذا الشيء.

وأضاف: "هذا الأمر لم يُعرض علي .. لأنه لم يصل إلى هذا الحد".

كانت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية نشرت يوم الجمعة الماضي خبرًا ذكرت فيه أن أجهزة الاستخبارات الأمريكية وجدت أن وحدة تابعة للمخابرات العسكرية الروسية عرضت مكافآت مالية على مسلحين لهم صلة بطالبان لقتل جنود أمريكيين وجنود من قوات التحالف الدولي في أفغانستان.

ونشرت صحف أخرى مثل التايمز أن الرئيس تم إطلاعه على المعلومة الاستخباراتية لكنه لم يتصرف حيالها. ورد ترامب بأنه لم يطلع مطلقا على هذه المعلومة نتيجة لما يبدو أنه خلاف داخل أجهزة الاستخبارات الأمريكية حيال مصداقية المعلومة.

ونسب موقع (بزنس إنسايدر) الأمريكي إلى أعضاء سابقين في أجهزة الاستخبارات الأمريكية، من بينهم مسؤولون أطلعوا رؤساء سابقين على معلومات استخباراتية، إنه يعتبر "سوء تصرف استخباراتيا" عدم توجيه انتباه الأمريكيين إلى تهديد من هذا النوع وهو ما يلقي بظلال من الشك على مزاعم البيت الأبيض.

وكتب ترامب تغريدة بعد أخرى على تويتر قال فيها إنه لم يتم إطلاعه على الإطلاق ووصفها بأنها "خدعة". وقالت التايمز وواشنطن بوست أن المكافآت المالية الروسية أسفرت عن مقتل جنود أمريكيين.

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كايلي ماكناني، إن الرئيس دونالد ترامب، لم يطلع على تقارير تفيد بعرض روسيا مكافآت لقتل جنود أمريكيين في أفغانستان.

وتابعت المتحدث باسم البيت الأبيض، في إيجاز صحفي بشأن تلك التقارير، أمس الثلاثاء، التي أثارت عاصفة من الانتقادات ضد ترامب، أن الرئيس دائما ما يدعم الخيارات التي تحمي قوات الجيش الأمريكي في الخارج.

واستنكرت تناول وسائل الإعلام لتلك القضية مؤكدة أن بها معلومات حساسة وتخص الأمن القومي، فضلاً عن أنها معلومات تحتاج إلى مجهود كبير للتأكد من صحتها ودقتها.

وأشارت إلى أن العلاقات الروسية الأمريكية تشهد تدهورا كبيرا خاصة مع الانتقادات التي يوجها ترامب دائما للجانب الروسي في عدة قضايا وملفات مختلفة.

وأكدت أن الولايات المتحدة لم تشهد رئيسا أكثر صرامة مع روسيا من دونالد ترامب.