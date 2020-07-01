باكستان: إصابات كورونا إلى 213 ألفا و249 والوفيات 4395
إسلام آباد- (د ب أ):
أكدت باكستان، الأربعاء، وفاة 91 شخصا في يوم واحد بسبب فيروس كورونا، فيما ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة إلى213 ألفا و249 حالة. وقفزت حصيلة الوفيات في مختلف أنحاء البلاد إلى 4395 ، طبقا لما ذكرته صحيفة "نيشن" الباكستانية، الأربعاء.
طبقا لأحدث أرقام صادرة عن المركز الوطني للقيادة والعمليات، أظهرت الاختبارات إصابة 4133 شخصا بالفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأصبح إقليم السند هو الأكثر تضررا بسبب الوباء يليه إقليم البنجاب ثم إقليم خيبر باختونخوا ثم بلوشيستان.
وأجرت باكستان حتى الآن واحد مليون و305 آلاف و510 إختبارات لفيروس كورونا و22,418 خلال الساعات الـ24 الماضية. وتعافى 100 ألف و802 مريض في البلاد، فيما لا يزال 2741 مريضا في حالة حرجة.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
68311
عدد المصابين
-
18460
عدد المتعافين
-
2953
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
10523115
عدد المصابين
-
5734725
عدد المتعافين
-
511245
عدد الوفيات
إعلان