باكستان: إصابات كورونا إلى 213 ألفا و249 والوفيات 4395

إسلام آباد- (د ب أ):

أكدت باكستان، الأربعاء، وفاة 91 شخصا في يوم واحد بسبب فيروس كورونا، فيما ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة إلى213 ألفا و249 حالة. وقفزت حصيلة الوفيات في مختلف أنحاء البلاد إلى 4395 ، طبقا لما ذكرته صحيفة "نيشن" الباكستانية، الأربعاء.

طبقا لأحدث أرقام صادرة عن المركز الوطني للقيادة والعمليات، أظهرت الاختبارات إصابة 4133 شخصا بالفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأصبح إقليم السند هو الأكثر تضررا بسبب الوباء يليه إقليم البنجاب ثم إقليم خيبر باختونخوا ثم بلوشيستان.

وأجرت باكستان حتى الآن واحد مليون و305 آلاف و510 إختبارات لفيروس كورونا و22,418 خلال الساعات الـ24 الماضية. وتعافى 100 ألف و802 مريض في البلاد، فيما لا يزال 2741 مريضا في حالة حرجة.