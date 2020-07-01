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كورونا في إسبانيا: الإصابات 249 ألفا و271 والوفيات 28 ألفا و355

11:08 ص الأربعاء 01 يوليه 2020
كورونا في إسبانيا: الإصابات 249 ألفا و271 والوفيات 28 ألفا و355

أرشيفية

مدريد- (د ب أ):

وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19) في إسبانيا، إلى 249 ألفا و271 حالة حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الأربعاء بتوقيت مدريد (05:30 بتوقيت جرينتش)، بحسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وأشارت البيانات إلى أن الوفيات في إسبانيا جراء الفيروس بلغت 28 ألفا و355 حالة. وتعافى 150 الفا و376 شخصا من المصابين حتى الآن .

ومر حتى الآن نحو 21 أسبوعا منذ الإعلان عن تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس في إسبانيا.

فيروس كورونا مدريد إسبانيا

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