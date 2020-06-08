أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا إعلان القاهرة جورج فلويد امتحانات الثانوية العامة الطقس حظر التجوال مسلسلات رمضان أسعار الذهب

الكويت ترحب بمبادرة الرئيس السيسي لوقف إطلاق النار في ليبيا

07:49 م الإثنين 08 يونيو 2020
الكويت ترحب بمبادرة الرئيس السيسي لوقف إطلاق النار في ليبيا

مجلس الوزراء الكويتي

الكويت - (أ ش أ):

أعرب مجلس الوزراء الكويتي عن ترحيب الكويت بالمبادرة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لوقف إطلاق النار في ليبيا؛ وذلك انطلاقا من دعم الكويت ومساندتها لمبادرة الأمم المتحدة في شهر مارس الماضي، لوقف عالمي لإطلاق النار في جميع مناطق النزاعات، سعيا لتوحيد الجهود العالمية للتصدي لانتشار فيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك خلال بيان صادر عن مجلس الوزراء الكويتي، عقب اجتماعه الأسبوعي، والذي عقد اليوم الاثنين، عبر الاتصال المرئي، الذي ترأسه رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح خالد الحمـد الصباح.

وأعرب (الوزراء) الكويتي عن أمله في أن تسهم هذه المبادرة الخيرة، في التوصل إلى حل سياسي، بما يحفظ وحدة ليبيا واستقلالها.

هذا المحتوى من

Asha
مجلس الوزراء الكويتي الكويت وقف إطلاق النار ليبيا السيسي

الخبر التالى:

"منظمة الصحة": رغم التحسن في أوروبا فـ"وضع كورونا عالميًا يزداد سوءًا"

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 32612

    عدد المصابين

  • 8535

    عدد المتعافين

  • 1198

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 7055609

    عدد المصابين

  • 3446874

    عدد المتعافين

  • 403755

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان