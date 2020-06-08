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حصيلة كورونا في المكسيك: 117103 إصابة و13699 وفاة

04:55 م الإثنين 08 يونيو 2020
حصيلة كورونا في المكسيك: 117103 إصابة و13699 وفاة

ارتفاع الاصابات بالمكسيك

مكسيكو سيتي- (د ب أ):

استقر عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في المكسيك عند 117 ألف و103 حالات حتى الساعة السابعة النصف من صباح اليوم الاثنين بتوقيت مكسيكو سيتى، بحسب بيانات جمعتها وكالة بلومبرج للأنباء وجامعة جونز هوبكنز الأمريكية .

وبلغ العدد الإجمالي للوفيات نتيجة الإصابة بمرض "كوفيد-19" الناتج عن الإصابة بفيروس كورونا 13 ألفا و699 حالة وفاة.

من ناحية أخرى، تعافى 83 ألفا و775 شخصا من المرض، وذلك منذ تسجيل أول حالة إصابة في البلاد قبل نحو 14 أسبوعا.

المكسيك فيروس كورونا

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