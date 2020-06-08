السودان يعلن مضاعفة كمية الكهرباء التي يتلقاها من إثيوبيا

وكالات:

أعلن السودان مضاعفة كمية الكهرباء التي يتلقاها من إثيوبيا، في خطوة لحل مشكلة نقص الكهرباء التي تعاني منها البلاد.

وقال وزير الطاقة والتعدين السوداني، عادل إبراهيم، الأحد، في تصريحات نقلتها شبكة سكاي نيوز عربية، إن السودان ضاعف كمية الكهرباء التي يتلقاها من إثيوبيا بحيث باتت تناهز 200 ميجاواط يوميا.

وأشار الوزير في بيان إلى أن إكمال الاختبارات الفنية في خطوط الربط الكهربائي بين السودان وإثيوبيا والتي أتاحت رفع وزيادة إمداد الكهرباء من إثيوبيا إلى السودان من 100 إلى 200 ميجاواط في اليوم".

ويعاني السودان من نقص في الكهرباء ما يؤدي إلى انقطاعها لساعات عدة عن المنازل.

وكانت وزيرة الخارجية السودانية، أسماء محمد عبد الله، قد أعلنت مساء السبت، أن إثيوبيا من حقها أن تبني السدود داخل أراضيها وأن تستفيد من المورد المائي.

وأوضحت الوزيرة السودانية أن بناء إثيوبيا للسدود يجب أن يكون وفقا للمواثيق والعهود الدولية والمبادئ الأساسية، التي تم التوقيع عليها من قبل السودان ومصر وإثيوبيا.