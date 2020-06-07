الأردن يكشف عن وفاة مواطن بكورونا عام 2014
وكالات:
كشف الناطق باسم لجنة الأوبئة الأردنية، نذير عبيدات، أن بلاده شهدت عام 2014، حالة وفاة لمريض أصيب بفيروس جديد في حينه من فيروسات كورونا يسمى "متلازمة الشرق الأوسط التنفسية" (ميرس)، حسبما نقلت صحيفة الغد الأردنية.
ووفقًا لتصريحات أدلى بها عبيدات، اليوم الأحد، فإن هذا الفيروس جاء بعد عدة سنوات من ظهور فيروس سارس، مشيرا إلى أن جميع الفيروسات هذه تنتمي إلى "عائلة كورونا".
وذكر عبيدات أن الأردن سجل بذلك الوقت عدة إصابات، وأن المصاب الذي توفي كان يعاني من مرض مناعي مزمن، مؤكدا أن الوفاة ناتجة عن فيروس كورونا ميرس وليس بسبب "كوفيد 19 المستجد".
وأكد أن حالة الوفاة نتجت فعلا عن فيروس كورونا، لكن ليس ذات الفيروس المستجد الموجود حاليا في العالم.
وأوضح عبيدات أن مرض "ميرس" ظهر أولا في الأردن وتشكلت بؤرة له، وفي ذلك الوقت لم يتم تشخيص المرض، وتم الاحتفاظ بعينات من المرضى، وبعد عدة أشهر ظهرت حالات في السعودية، وتم التعرف على أنه فيروس "ميرس" وتوفير فحص مخبري له، وبفحص العينات تبين أن الفيروس في الأردن هو نفسه الموجود في السعودية.
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