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جونز هوبكنز: 749 وفاة جرّاء كورونا خلال 24 ساعة بالولايات المتحدة

10:25 ص الأحد 07 يونيو 2020
جونز هوبكنز: 749 وفاة جرّاء كورونا خلال 24 ساعة بالولايات المتحدة

ناشط يسير وسط أكياس تستخدم للفّ الجثث وضعت أمام ال

واشنطن- (أ ف ب):
سجّلت الولايات المتّحدة مساء السبت 749 وفاة إضافيّة جرّاء فيروس كورونا المستجدّ خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليصل إجماليّ الوفيّات الناجمة عن الوباء في هذا البلد إلى 109,791 وفاة، بحسب حصيلة أعدّتها جامعة جونز هوبكنز.
وأظهرت بيانات نشرتها الجامعة التي تُعتبر مرجعاً في تتبّع الإصابات والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجدّ الساعة 00,30 ت غ، أنّ عدد المصابين بالفيروس في الولايات المتحدة تخطّى 1,9 مليون. وأُعلن تعافي نحو 500 ألف شخص.
والولايات المتّحدة هي بفارق شاسع عن سائر دول العالم البلد الأكثر تضرّراً من جرّاء جائحة كوفيد-19 إن على صعيد الإصابات أو على صعيد الوفيات.
وبدرجات متفاوتة خفّفت كل الولايات الأمريكية تدابير الإغلاق والحجر التي فرضتها للحدّ من انتشار الوباء الذي بلغ ذروته في هذا البلد في منتصف مارس.
لكنّ عشرات المدن الكبرى في الولايات المتحدة فرضت حظر تجول ليلياً لمواجهة موجة احتجاجات عمّت البلاد وتخلّلتها في كثير من الأحيان أعمال شغب ونهب وذلك احتجاجاً على وفاة رجل أسود أعزل اختناقاً تحت ركبة شرطي أبيض في مينيابوليس.
ويخشى خبراء الصحّة في الولايات المتحدة من موجة تفشّ جديدة للوباء في الأسابيع المقبلة، بسبب التظاهرات الحاشدة التي تُسجّل حاليّاً في مدن أميركيّة عدّة.

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