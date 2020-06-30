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الرئيس الفنزويلي يمهل سفيرة الاتحاد الأوروبي ٧٢ ساعة لمغادرة البلاد

12:42 ص الثلاثاء 30 يونيو 2020
الرئيس الفنزويلي يمهل سفيرة الاتحاد الأوروبي ٧٢ ساعة لمغادرة البلاد

نيكولاس مادورو

وكالات

أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، مساء اليوم الاثنين، مهلة مدتها ٧٢ ساعة لسفيرة الاتحاد الأوروبي لمغادرة بلاده، ردا على عقوبات فرضها التكتل الأوروبي بحق بلاده، حسبما ذكرت فرانس برس.

وكان مجلس الاتحاد الأوروبي، أدرج 11 مسؤولا فنزويليا على قائمة العقوبات، متهما إياهم بـ "تقويض الديمقراطية وسيادة القانون" في فنزويلا، وذلك في جلسة افتراضية عقدت أمس الأحد.

وأشار بيان للمجلس إلى أن العقوبات تشمل تجميد الأصول والحظر على السفر إلى دول الاتحاد الأوروبي، مضيفا أن العقوبات تطال شخصيات معينة ولا تؤثر على سكان فنزويلا بشكل عام.

نيكولاس مادورو الرئيس الفنزويلي الاتحاد الأوروبي

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