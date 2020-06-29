الصحة العالمية ترسل فريقا إلى الصين للتحقيق في أصل فيروس كورونا
وكالات
أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، اليوم الاثنين، عن إرسال المنظمة فريقا إلى الصين، الأسبوع المقبل للتحقيق في أصل فيروس كورونا المستجد، حسبما ذكرت رويترز.
وكانت الولايات المتحدة، أكبر منتقد لمنظمة الصحة العالمية وقالت إنها ستنسحب منها، دعت إلى تحقيق في أصل الفيروس.
وقال الرئيس دونالد ترامب ووزير الخارجية مايك بومبيو إنه ربما نشأ في مختبر، غير أنهما لم يقدما أدلة على هذا الزعم الذي تنفيه بكين بشدة.
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