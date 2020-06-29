البرازيل: إصابات كورونا تصل إلى 34ر1 مليون حالة والوفيات 57622 حالة

ساو باولو- (د ب أ):

وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد-19" في البرازيل إلى 34ر1 مليون حالة، حتى الساعة السابعة والنصف صباح اليوم الاثنين بتوقيت ساو باولو، بحسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وأشارت البيانات إلى أن عدد حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بالفيروس في البرازيل بلغ 57622 حالة، وتعافى 746 ألفا و18 شخصا من المصابين حتى الآن .

وأعلنت البرازيل تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد قبل نحو 17 أسبوعا.