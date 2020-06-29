أكثر الكلمات إنتشاراً

سد النهضة التعايش مع كورونا إعدام المسماري رجاء الجداوي فيروس كورونا امتحانات الثانوية العامة أسعار الذهب الطقس

البرازيل: إصابات كورونا تصل إلى 34ر1 مليون حالة والوفيات 57622 حالة

01:33 م الإثنين 29 يونيو 2020
البرازيل: إصابات كورونا تصل إلى 34ر1 مليون حالة والوفيات 57622 حالة

فيروس كورونا في البرازيل

ساو باولو- (د ب أ):

وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد-19" في البرازيل إلى 34ر1 مليون حالة، حتى الساعة السابعة والنصف صباح اليوم الاثنين بتوقيت ساو باولو، بحسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وأشارت البيانات إلى أن عدد حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بالفيروس في البرازيل بلغ 57622 حالة، وتعافى 746 ألفا و18 شخصا من المصابين حتى الآن .

وأعلنت البرازيل تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد قبل نحو 17 أسبوعا.

البرازيل فيروس كورونا

الخبر التالى:

بعد إغلاق لأكثر من 3 أشهر.. وصول أول رحلة بحرية لمسافرين إلى تونس

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 65188

    عدد المصابين

  • 17539

    عدد المتعافين

  • 2789

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 10188890

    عدد المصابين

  • 5514344

    عدد المتعافين

  • 502990

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:السيسي يعاتب المسئولين بسبب التكدس المروري: "كنتوا مستنيين إيه؟"