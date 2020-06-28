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الولايات المتحدة تتخطى 5ر2 مليون إصابة مؤكدة بكورونا

09:07 م الأحد 28 يونيو 2020
الولايات المتحدة تتخطى 5ر2 مليون إصابة مؤكدة بكورونا

فيروس كورونا

واشنطن - (أ ش أ):
تخطّت حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة اليوم الأحد حاجز 5ر2 مليون حالة، وفقا لما أفادت وسائل إعلام أمريكية، مع استمرار تفشي موجة ثانية من الجائحة في أنحاء الجنوب والغرب الأمريكي.
يأتي ذلك بينما تبرز ولايات فلوريدا وتكساس وأريزونا بشكل سريع كأحدث بؤر لتفشي الجائحة في الولايات المتحدة بعد تسجيل أعداد قياسية لحالات الإصابة الجديدة لأسابيع، كما ظهرت ارتفاعات حادة في أعداد المصابين بـكوفيد-19 في بعض الولايات التي لم تشهد تفشيا كبيرا للفيروس التاجي في المراحل الأولى، وهو ما رأته واشنطن بوست دليلا على أن الأعداد المتزايدة ليست فقط نتاج زيادة اختبارات الكشف عن الإصابة التي تجريها السلطات الصحية.

فيروس كورونا واشنطن أمريكا فلوريدا

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