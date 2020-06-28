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مصدر كويتي: 34 ألفا و274 مصريًا عادوا إلى وطنهم خلال 19 يومًا

10:37 ص الأحد 28 يونيو 2020
مصدر كويتي: 34 ألفا و274 مصريًا عادوا إلى وطنهم خلال 19 يومًا

مطار الكويت الدولي

الكويت -أ ش أ

أعلن مصدر كويتي "رفيع المستوى"، مغادرة 34 ألفا و274 مصريا عالقًا إلى محافظات: القاهرة، وسوهاج، وأسيوط، والإسكندرية، عبر 211 رحلة جوية خلال الأيام التسعة عشر الماضية.

وأوضح المصدر – في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط في الكويت، اليوم الأحد، أنه خلال الفترة من 10 إلى 28 يونيو الجاري، غادر 15 ألفا و46 "عالقا" مصريا إلى القاهرة على متن 79 رحلة جوية، فيما غادر 12 ألفا و25 "عالقا " الى محافظة سوهاج، على متن 83 رحلة جوية وغادر 4 آلاف و276 عالقا إلى محافظة أسيوط على متن 29 رحلة جوية.

وأضاف أن ألفين و493 عالقا غادروا إلى الإسكندرية على متن 17 رحلة جوية، و434 عالقا غادروا إلى الأقصر عبر 3 رحلات جوية.

تجدر الإشارة إلى أن حركة الطيران التجاري متوقفة في مطار الكويت الدولي منذ شهر مارس الماضي، في إطار الإجراءات الاحترازية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا؛ حيث يسمح فقط برحلات إجلاء العالقين، دون السماح بعودة المقيمين المتواجدين خارج الكويت.

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سوهاج الكويت الإسكندرية أسيوط

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