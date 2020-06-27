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وزير الخارجية العراقي: الجماعات الإرهابية تسعى لإثارة المشكلات وزعزعة النظم بالشرق الأوسط

04:48 م السبت 27 يونيو 2020
وزير الخارجية العراقي: الجماعات الإرهابية تسعى لإثارة المشكلات وزعزعة النظم بالشرق الأوسط

فؤاد حسين وزير خارجية العراق

بغداد – (أ ش أ):

أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم السبت، أن الجماعات الإرهابية تسعى لإثارة المشاكل، وزعزعة النظام في منطقة الشرق الأوسط؛ مما يقتضي التصدي لهذا التهديد الذي يؤثر في المنطقة برمتها.

وذكرت وزارة الخارجية - في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء - أن ذلك جاء في اتصال هاتفيّ تلقاه الوزير العراقي من نظيره الأرميني زوهراب مناتساكانيان لتهنئته بمناسبة تسنمه منصب وزير خارجية جمهورية العراق.

وأكد حسين أن العراق متنوع القوميات، وأن المجتمع الأرميني جزء فعال من المجتمع العراقي، مشددا على ضرورة التواصل فيما يخص تفعيل التجارة، وتطلّع العراق لرفع حجمها في إطار تحقيق المصالح المشتركة، مبدِياً استعداد الحُكُومة للتباحث مع الجانب الأرميني في المجال الأمني.

ودعا الوزير العراقي الجانب الأرميني وجميع الدول الصديقة إلى التعاون في مجال تعزيز مبدأ الحوار في معالجة المشاكل، واحترام قرارات مجلس الأمن والاتفاقات الدولية.

وأشار إلى أهمية تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط، وإنهاء التدخّلات، والعمل على إعادة بناء الحياة الاقتصادية والاجتماعية، في إشارة إلى ضرورة احترام سيادة العراق وعدم السماح بالتدخل في شؤونه الداخلية.

من جهته، اكد وزير الخارجية الأرميني عمق علاقاته مع المسؤولين في الحكومة العراقية، وعمق العلاقات التاريخية بين البلدين، معرباً عن تطلُّعه لتوسيع مجالات التعاون بين البلدين في شتى المجالات.

وتطرق الجانبان إلى جائحة كورونا، وتداعياتها الاقتصادية، والصحية، والحاجة الملحة إلى التعاون الدولي لإيجاد الحلُول، والعودة إلى الحياة الطبيعية.

هذا المحتوى من

Asha
العراق فؤاد حسين الجماعات الإرهابية

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