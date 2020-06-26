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السعودية: 3938 إصابة جديدة بكورونا ووفاة 46 شخصاً

03:53 م الجمعة 26 يونيو 2020
السعودية: 3938 إصابة جديدة بكورونا ووفاة 46 شخصاً

فيروس كورونا

الرياض- (د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الجمعة، ارتفاع إجمالي الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) في المملكة إلى 174577 حالة مؤكدة، بزيادة 3938 إصابة عن المسجلة أمس.

وقالت وزارة الصحة السعودية، في بيان لها نشر على موقعها الرسمي اليوم الجمعة "تم تسجيل 2589 حالة تعافٍ جديدة، لترتفع الحالات الإجمالية للتعافي إلى 120471 حالة (69 % من إجمالي الإصابات المسجلة).

وأعلنت الوزارة تسجيل 46 حالة وفاة جديدة، ليصل عدد الوفيات الكلي إلى 1474 حالة وفاة.

وبلغ إجمالي الحالات النشطة 52632 حالة، منها 2273 حالة حرجة.

وكان المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، محمد العبدالعالي أعلن أمس عدة إرشادات للترفيه بسلامة وصحة للوقاية من فيروس كورونا المستجد .

وشدد العبدالعالي على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية في وسائل المواصلات، وتجنب الأماكن المزدحمة وعدم مشاركة الأدوات الشخصية وتجنب الباعة الجائلين، والتأكد من أماكن ألعاب الأطفال والتخلص من النفايات في الأماكن المخصصة، وأخيرًا ضرورة عزل الشخص لنفسه عند الشعور بالأعراض.

وفي سياق مختلف أكد متحدث الصحة أنه لم يتم رصد أي عودة للإصابة بكورونا لأي متعاف من الفيروس في المملكة.

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