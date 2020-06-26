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إيطاليا: إجمالي الإصابات بكورونا 239 ألفا و706 والوفيات 34 ألفا و678

11:00 ص الجمعة 26 يونيو 2020
إيطاليا: إجمالي الإصابات بكورونا 239 ألفا و706 والوفيات 34 ألفا و678

فيروس كورونا

روما- (د ب أ):

وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في إيطاليا إلى 239 ألفا و706 حالة حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الجمعة بتوقيت مدينة ميلان، بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء.

وبلغ عدد الوفيات جراء الإصابة بمرض "كوفيد-19" الناجم عن الإصابة بالفيروس في البلاد إلى 34 ألفا و678 وفاة، فيما تماثل 186 ألفا و725 من المصابين للشفاء.

وأعلنت إيطاليا تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في البلاد قبل 21 أسبوعا.

فيروس كورونا إيطاليا وفيات كورونا جامعة جونز هوبكنز الأمريكية

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