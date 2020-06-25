أكثر الكلمات إنتشاراً

حظر التجوال سد النهضة رجاء الجداوي فيروس كورونا امتحانات الثانوية العامة أسعار الذهب الطقس جورج فلويد

‏ترامب: الاقتصاد الأمريكي سيعود إلى ما كان عليه قبل كورونا

11:20 م الخميس 25 يونيو 2020
‏ترامب: الاقتصاد الأمريكي سيعود إلى ما كان عليه قبل كورونا

دونالد ترامب

وكالات:

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن اقتصاد الولايات المتحدة سيعود إلى ما كان عليه، قبل تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأضاف حسبما نقلت عنه فضائية العربية، اليوم "نصنع الآلاف من أجهزة التنفس أسبوعيا".

هذا وأكد ترامب، انخفاض عدد الوفيات الناجمة عن مرض "كوفيد-19" الذي يسببه فيروس كورونا المستجد، وسط ارتفاع وتيرة الإصابات بهذا الفيروس في بلاده.

وكتب ترامب، في تغريدة على حسابه في "تويتر"، أن "عدد حالات الإصابة بالفيروس الصيني يرتفع بفضل الاختبارات الجيدة جدا، بينما عدد الضحايا ينخفض". وأضاف: "الأخبار المزيفة لا ترغب بإعلامكم بذلك".

ولا تزال الولايات المتحدة تشهد تزايدا ملحوظا في عدد الإصابات بفيروس كورونا. واليوم الخميس، كشفت سلطات خمس ولايات، هي فلوريدا وتكساس وأوكلاهوما وكارولاينا الجنوبية وكاليفورنيا، عن تسجيل قفزة غير مسبوقة في حالات الإصابة بعدوى كورونا في أراضيها خلال الـ 24 ساعة الماضية.

دونالد ترامب ترامب الرئيس الأمريكي الاقتصاد الأمريكي فيروس كورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 61130

    عدد المصابين

  • 16338

    عدد المتعافين

  • 2533

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 9506788

    عدد المصابين

  • 4786056

    عدد المتعافين

  • 484405

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:‏الجيش الليبي يطلب دعم الدول العربية لمواجهة الاستعمار التركي