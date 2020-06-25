‏ترامب: الاقتصاد الأمريكي سيعود إلى ما كان عليه قبل كورونا

وكالات:

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن اقتصاد الولايات المتحدة سيعود إلى ما كان عليه، قبل تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأضاف حسبما نقلت عنه فضائية العربية، اليوم "نصنع الآلاف من أجهزة التنفس أسبوعيا".

هذا وأكد ترامب، انخفاض عدد الوفيات الناجمة عن مرض "كوفيد-19" الذي يسببه فيروس كورونا المستجد، وسط ارتفاع وتيرة الإصابات بهذا الفيروس في بلاده.

وكتب ترامب، في تغريدة على حسابه في "تويتر"، أن "عدد حالات الإصابة بالفيروس الصيني يرتفع بفضل الاختبارات الجيدة جدا، بينما عدد الضحايا ينخفض". وأضاف: "الأخبار المزيفة لا ترغب بإعلامكم بذلك".

ولا تزال الولايات المتحدة تشهد تزايدا ملحوظا في عدد الإصابات بفيروس كورونا. واليوم الخميس، كشفت سلطات خمس ولايات، هي فلوريدا وتكساس وأوكلاهوما وكارولاينا الجنوبية وكاليفورنيا، عن تسجيل قفزة غير مسبوقة في حالات الإصابة بعدوى كورونا في أراضيها خلال الـ 24 ساعة الماضية.