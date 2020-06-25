كورونا في كوريا الجنوبية: الإصابات 12 ألفا و535 والوفيات 281

سول- (د ب أ):

بلغ عدد حالات الاصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في كوريا الجنوبية 12 الفا و535 شخصا حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الخميس بتوقيت سول، بحسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز.

ووفقا للبيانات، فقد بلغ عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس في البلاد 281 حالة، بينما تعافى 10 آلاف و930 شخصا.

وقد مر نحو 22 أسبوعا منذ تسجيل أول حالة إصابة بكورونا في كوريا الجنوبية.