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‏ترامب: نقل القوات الأمريكية من ألمانيا إلى بولندا يبعث رسالة قوية إلى روسيا ‎

12:17 ص الخميس 25 يونيو 2020
‏ترامب: نقل القوات الأمريكية من ألمانيا إلى بولندا يبعث رسالة قوية إلى روسيا ‎

دونالد ترامب

وكالات

رجح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، نقل القوات الأمريكية من ألمانيا، التي قرر سحبها من قاعدة عسكرية ألمانية خلال الشهر الجاري، إلى بولندا.

وقال ترامب، خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، مع نظيره البولندي أندريه دودا، في البيت الأبيض، إن نقل القوات الأمريكية من ألمانيا إلى بولندا ربما يبعث رسالة قوية إلى روسيا.

من جانبه دعا الرئيس البولندي، نظيره الأمريكي، إلى عدم سحب القوات الأمريكية من أوروبا، ورأى أن ذلك من شأنه أن يضر بأمن القارة.

وقال دودا: "لجأت إلى الرئيس ترامب وطلبت منه عدم سحب القوات من أوروبا، حيث إن أمن أوروبا مهم بالنسبة لي".

وتابع دودا بالقول إن الوجود العسكري الأمريكي ضمن الأمن الأوروبي منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.

وقال الرئيس البولندي إن سحب أي جزء من القوات الأمريكية من أوروبا سيشكل ضررا لأمن القارة.

وأعرب دودا عن استعداد بولندا لاستقبال مزيد من القوات الأمريكية على أراضيها.

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