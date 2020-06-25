زلزال قوي يضرب العاصمة اليابانية طوكيو

طوكيو - (د ب أ)

ضرب زلزال بقوة 2ر6 درجة على مقياس ريختر، منطقة العاصمة اليابانية طوكيو في وقت مبكر صباح يوم الخميس بالتوقيت المحلي، ولكن لم يتم إصدار تحذير من إمكانية حدوث موجات مد عالية "تسونامي".

وبحسب وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، وقع الزلزال الساعة 47ر04 صباح الخميس بالتوقيت المحلي، قبالة ساحل مقاطعة تشيبا المجاورة لطوكيو، وعلى عمق حوالي 30 كيلومترا تحت سطح الأرض.

ولم ترد تقارير بعد بشأن سقوط ضحايا أو حدوث أضرار.

يشار إلى أن اليابان واحدة من أكثر دول العالم المعرضة لحدوث زلازل.