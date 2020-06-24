أكثر الكلمات إنتشاراً

حظر التجوال سد النهضة رجاء الجداوي فيروس كورونا امتحانات الثانوية العامة أسعار الذهب الطقس جورج فلويد

السودان يُطلع البعثات الدبلوماسية على تطورات مفاوضات سد النهضة

10:14 م الأربعاء 24 يونيو 2020
السودان يُطلع البعثات الدبلوماسية على تطورات مفاوضات سد النهضة

الدكتور ياسر عباس وزير الري السوداني

الخرطوم - أ ش أ

قالت وزارة الخارجية السودانية إن وزير الري والموارد المائية السوداني الدكتور ياسر عباس قدم عرضا وافيا للبعثات الدبلوماسية المعتمدة بالخرطوم اليوم الأربعاء، عن أهمية نهر النيل للدول الثلاث (السودان ومصر وإثيوبيا)، والفوائد المرجوة من قيام سد النهضة على النيل الأزرق في مجالات الكهرباء، الزراعة، الري، والملاحة.

وأضافت وزارة الخارجية السودانية، أن عباس قدم شرحاً مستفيضاً حول جولات التفاوض بين الدول الثلاث منذ إعلان المبادئ فى العام 2015، مبينا أن الدول الثلاث توصلت لاتفاق حول معظم المسائل الفنية.

وأشار إلى وجود بعض القضايا العالقة التي يجري التفاوض لحلها، مضيفا أن ما تبقى من قضايا عالقة، بخاصة القانونية منها، سيتم رفعها لقيادة الدول الثلاث.

وأعرب عن أمله فى إمكانية التوصل لاتفاق بين الدول الثلاث فى القريب العاجل، كما استعرض جهود السودان فى حث الأطراف على استئناف التفاوض من خلال مبادرة رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك.

في غضون ذلك، التقى عضو مجلس السيادة الانتقالي حسن شيخ إدريس قاضي اليوم مع الدكتور ياسر عباس وزير الري والموارد المائية.

وأوضح وزير الري، في تصريح صحفي، أن اللقاء تناول تطورات ملف سد النهضة ومسار المفاوضات بين السودان ومصر وإثيوبيا، وآخر المستجدات في هذا الملف.

هذا المحتوى من

السودان مفاوضات سد النهضة سد النهضة وزارة الخارجية السودانية الخرطوم

الخبر التالى:

بومبيو يؤكد لحمدوك دعم واشنطن الحكومة السوداني

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 58141

    عدد المصابين

  • 15535

    عدد المتعافين

  • 2365

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 9285839

    عدد المصابين

  • 4996871

    عدد المتعافين

  • 477007

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:استقرار نسبي.. الصحة تعلن عدد إصابات ووفيات كورونا اليوم الأربعاء