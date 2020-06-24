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باكستان: ارتفاع إصابات كورونا إلى 188 ألفا و926

10:43 ص الأربعاء 24 يونيو 2020
باكستان: ارتفاع إصابات كورونا إلى 188 ألفا و926

فيروس كورونا

إسلام آباد- (د ب أ):

أكدت باكستان، الأربعاء، تسجيل 60 وفاة في يوم واحد بسبب فيروس كورونا المستجد، فيما ارتفع عدد حالات الإصابة إلى 188,926 وعدد حالات الوفاة في مختلف أنحاء البلاد إلى 3755، طبقا لما ذكرته صحيفة "نيشن" الباكستانية، الأربعاء.

وطبقا لأحدث أرقام صادرة عن المركز الوطني للقيادة والعمليات، أصيب 3892 شخصا بالفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأجرت باكستان 115,0141 اختبارا لفيروس كورونا حتى الآن ، و23,380 في الساعات الـ24 الماضية. وتعافى 77,754 في البلاد، فيما يوجد 3337 مريضا في حالة حرجة.

فيروس كورونا باكستان المركز الوطني للقيادة والعمليات

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