استشاري كويتي: إصابات كورونا الفعلية بالكويت قد تصل إلى 800 ألف إصابة

الكويت - ( أ ش أ):

اعتبر استشاري الأمراض الوبائية بمستشفى العدان الحكومي الكويتي الدكتور غانم الحجيلان، أن إجمالي الإصابات الفعلية بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في الكويت، تُقدَّر ما بين 160 إلى 800 ألف إصابة؛ وذلك وفقا لعدة طرق علمية لتقدير عدد الإصابات الحقيقية في المجتمعات، لاسيما مع ارتفاع عدد الإصابات التي لا توجد لديها أعراض للإصابة، والتي قدرتها وزارة الصحة الكويتية بـ 50%.

وقال الحجيلان - في تصريح لصحيفة السياسة الكويتية اليوم الأربعاء - إن الدراسات التقديرية لقياس الإصابات الفعلية في المجتمعات، يعتمد على عدة طرق للقياس، ومنها التقدير وفقاً لأعداد الوفيات؛ حيث تعتمد هذه الطريقة على قياس العدد الفعلي بمقدار ألف مصاب، مقابل كل حالة وفاة، مشيرا إلى أنه بما أن اجمالي الوفيات في الكويت بلغ 334 وفاة، يصبح العدد التقديري للاصابات 334 لف اصابة فعلية.

وأضاف أن التقدير بنسة 80 إلى 20% من الاصابات المعلنة، أي أن الإصابات الفعلية تبلغ أربعة أضعاف المعلنة، وهي الطريقة الثانية لتقدير إجمالي الإصابات في المجتمع، وبما أن الأرقام المعلنة للإصابات تزيد عن 40 ألف إصابة، فالإجمالي التقديري في هذه الطريقة يزيد عن 160 ألف اصابة.

ولفت الحجيلان إلى أن لوس أنجلوس، قدرت الأعداد الحقيقية بأكثر من 20 مرة عن حالات الإصابات المكتشفة باستخدام الأجسام المضادة بالمسحة المخبرية، واذا ما تم تطبيق هذه الطريقة محلياً في الكويت، يصبح مجموع الإصابات الفعلية نحو 800 الف إصابة، خاصة أن أعداد كبيرة من المصابين، لا يوجد لديهم اعراض تدفعهم لطلب الكشف.

وأعرب استشاري الأمراض الوبائية بمستشفى العدان الحكومي الكويتي، عن أمله في أن تقوم وزارة الصحة الكويتية، بإعداد تقرير تقديري للحالات الفعلية للإصابة، حتى تم اكتشاف العدد الحقيقي للإصابات؛ لمعرفة هل وصلت الجهود إلى النسبة المطلوبة للمناعة المجتمعية (مناعة القطيع).