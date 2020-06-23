اعتراض وتدمير 8 طائرات بدون طيار و 3 صواريخ بالستية أطلقتها ميليشيات الحوثي باتجاه السعودية

وكالات

قال العقيد الركن تركي المالكي، المتحدث الرسمي باسم قوات "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، إن المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران قامت مساء الاثنين بإطلاق ( 8 ) طائرات بدون طيار ( مفخخة ) لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمملكة.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية، أن قوات التحالف المشتركة تمكنت من اعتراضها وتدميرها

كما أطلقت المليشيا الحوثية الإرهابية في صباح اليوم الثلاثاء، ( 3 ) صواريخ بالستية من محافظة ( صعده ) باتجاه المملكة، حيث تمكنت القوات المشتركة للتحالف من اعتراض صاروخين بالستيين باتجاه مدينة ( نجران ) وصاروخ بالستي باتجاه مدينة ( جيزان ).

وأوضح العقيد المالكي أن هذه المحاولات الإرهابية من قبل المليشيا الحوثية الإرهابية وما سبقها من محاولات لعمليات إرهابية تستهدف المدنيين الأبرياء والأعيان المدنية وكذلك التجمعات السكانية والتي تهدد حياة المئات من المدنيين بطريقة متعمدة وممنهجة، وتتعمد إيقاع الأضرار العالية بصفوف المدنيين باستخدام الطائرات بدون طيار والتي تحمل المواد المتفجرة، مما يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية ومخالفاً للأعراف والقيم السماوية والإنسانية.

وبين العقيد المالكي أن استمرار هذه الأعمال العدائية والإرهابية باستخدام الطائرات بدون طيار ( المفخخة ) يؤكد نهج المليشيا الحوثية المتطرف واللاأخلاقي تجاه المدنيين الأبرياء، مؤكداً أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تطبق وتتخذ كافة الإجراءات الضرورية لحماية المدنيين الأبرياء، وستتخذ الإجراءات العملياتية الصارمة والمناسبة لوقف هذه الأعمال الإرهابية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.​