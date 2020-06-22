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الإمارات تشيد بقرار السعودية بشأن موسم الحج

10:59 م الإثنين 22 يونيو 2020
الإمارات تشيد بقرار السعودية بشأن موسم الحج

الكعبة المشرفة

أبوظبي - (د ب أ)

أشادت دولة الإمارات، اليوم الاثنين، بقرار السعودية بشأن موسم الحج هذا العام.

وأعلن مكتب شؤون الحجاج بدولة الإمارات عدم المشاركة في موسم حج هذا العام، وذلك بعد قرار المملكة اقتصار حج هذا الموسم على عدد محدود جدا من حجاج الداخل بسبب الظروف الراهنة التي رافقت انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد–19)، موضحا أن القرار جاء بعد التنسيق والتشاور مع وزارة الحج والعمرة في السعودية.

وأشادت الإمارات في بيان مساء اليوم "بالجهود المخلصة التي تبذلها السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي في خدمة الحرمين الشريفين وحجاج بيت الله الحرام و زوار المسجد النبوي الشريف".

الإمارات السعودية موسم الحج فيروس كورونا

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