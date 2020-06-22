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أمريكا تضيف أربع وسائل إعلام صينية إلى قائمة العملاء

09:49 م الإثنين 22 يونيو 2020
أمريكا تضيف أربع وسائل إعلام صينية إلى قائمة العملاء

وزارة الخارجية الأمريكية

واشنطن - (د ب أ)

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الاثنين، إضافة أربع وسائل إعلام صينية إلى قائمتها الخاصة بنشطاء الدولة الأجانب.

وكان رئيس الأمريكي دونالد ترامب، وقع الأربعاء الماضي، على مشروع قانون يسمح بفرض عقوبات على مسؤولين صينيين تعتبرهم الولايات المتحدة مسؤولين عن "اضطهاد" أقلية الإيجور المسلمة، حسبما ذكرت شبكة روسيا اليوم.

وقال البيت الأبيض، في بيان له، إن ترامب وقع على "قانون السياسة في مجال حقوق الإنسان والخاصة بالإيجور"، مشيرا إلى أن التشريع "يدين الانتهاكات السافرة للمجموعات العرقية المعينة للأقليات المسلمة في إقليم سنجان ذاتي الحكم بالصين".

وأوضح البيت الأبيض أن هذا القانون يشمل منح الإدارة الأمريكية "صلاحيات معينة لفرض عقوبات على شخصيات أجانب" يعتبر أنهم مسؤولون عن اضطهاد الأقليات المسلمة في المنطقة.

أقر كل من مجلس النواب ومجلس الشيوخ في الكونجرس الأمريكي، في ٢٧ مايو الماضي، مشروع القانون الذي يسمح بفرض عقوبات على مسؤولين صينيين يعتبر أنهم يقفون وراء اضطهاد الأيجور والأقليات المسلمة الأخرى في إقليم سنجان ذاتي الحكم، حيث تم، حسب بيانات الأمم المتحدة، نقل أكثر من مليون مسلم إلى مخيمات خاصة أقامتها السلطات.

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