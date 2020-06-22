القضاء العسكري اللبناني يتهم ناشطة مناهضة للحكومة بالتجسس لصالح إسرائيل

بيروت - (د ب أ)

اتهمت سلطات التحقيق القضائية العسكرية في لبنان، اليوم الاثنين، ناشطة معارضة للحكومة بالتجسس لصالح إسرائيل والدخول إلى أراضيها، حسبما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام.

واتهم مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي الناشطة اللبنانية كيندا الخطيب بالتعاون مع "العدو الإسرائيلي" والدخول إلى الأراضي الإسرائيلية.

ولا تقيم لبنان أي علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، حيث أن البلدين هما عمليا في حالة حرب.

وبعد وقت قصير من الإعلان عن التهمة بحق الناشطة اللبنانية، نظم نشطاء مؤيدون للخطيب وأقرباء لها اعتصاما أمام مقر المحكمة العسكرية، للاحتجاج على قرار الاتهام وطالبوا بإطلاق سراحها فورا.

وألقي القبض على الناشطة اللبنانية الأسبوع الماضي من منزل عائلتها في شمال لبنان. وتشتهر الخطيب بدعمها للاحتجاجات المناهضة للحكومة التي اندلعت في أكتوبر من العام الماضي، فضلا عن انتقادها للرئيس اللبناني ميشال عون وفريقه وكذلك جماعة حزب الله.