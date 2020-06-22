شكري ووزير الخارجية الكويتي يبحثان مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية
الكويت - أ ش أ
بحث سامح شكري وزير الخارجية، ووزير الخارجية الكويتي الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.
وقالت وزارة الخارجية الكويتية - في بيان صحفي اليوم الاثنين تلقى مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط في الكويت نسخة منه- إن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي بين الوزيرين.
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