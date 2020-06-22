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شكري ووزير الخارجية الكويتي يبحثان مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية

04:35 م الإثنين 22 يونيو 2020
شكري ووزير الخارجية الكويتي يبحثان مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية

سامح شكري وزير الخارجية المصري

الكويت - أ ش أ

بحث سامح شكري وزير الخارجية، ووزير الخارجية الكويتي الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

وقالت وزارة الخارجية الكويتية - في بيان صحفي اليوم الاثنين تلقى مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط في الكويت نسخة منه- إن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي بين الوزيرين.

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سامح شكري وزير الخارجية الكويتي أحمد ناصر المحمد الصباح

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