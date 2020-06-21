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الإمارات ترسل مساعدات طبية إلى أذربيجان لدعمها في مكافحة كورونا

01:39 م الأحد 21 يونيو 2020
الإمارات ترسل مساعدات طبية إلى أذربيجان لدعمها في مكافحة كورونا

أرشيفية

أبوظبي - أ ش أ
أرسلت دولة الإمارات، اليوم الأحد، طائرة مساعدات تحمل على متنها 11 طنا من الإمدادات الطبية وأجهزة الفحص إلى أذربيجان لدعم جهود 11 ألفاً من العاملين بها في مجال الصحة وتعزيز قدراتهم في مواجهة انتشار فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد - 19).
وقال سفير الإمارات لدى أذربيجان محمد أحمد هامل القبيسي - في تصريح أوردته وكالة الأنباء الإماراتية /وام/ - إن العلاقات بين الإمارات وأذربيجان تشهد تقدما ملموساً في العديد من المجالات تدعمها الرؤية المشتركة لقيادتي البلدين لتعزيز أواصر الصداقة والتفاهم والدعم المتبادل إزاء العديد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وفي مختلف المحافل الدولية.
ووصف القبيسي إرسال طائرة المساعدات الطبية اليوم بأنه شاهد على تبني قيادة دولة الإمارات نهج الوقوف إلى جانب الدول الشقيقة والصديقة في مختلف الظروف، خاصة في ظل ما يواجه العالم الآن من تحديات على صعيد مكافحة هذه الجائحة.
جدير بالذكر أن دولة الإمارات قدمت حتى اليوم أكثر من 946 طنا من المساعدات لأكثر من 67 دولة استفاد منها نحو 946 ألفا من العاملين في المجال الطبي.

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