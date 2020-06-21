أفغانستان: 409 إصابات و12 وفاة جديدة بفيروس كورونا

كابول- (د ب أ):

سجلت وزارة الصحة العامة الأفغانية اليوم الأحد 409 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا من 1007 عينات، تم اختبارها في الساعات الـ24 الماضية. وسجلت الوزارة أيضا 12 حالة وفاة و472 حالة شفاء، طبقا لما ذكرته قناة "طلوع نيوز" التلفزيونية الأفغانية، الأحد.

وبلغ إجمالي عدد حالات الإصابة الآن 28,833، وإجمالي حالات الوفاة 581،وحالات الشفاء 8764، طبقا لوزارة الصحة العامة.

واختبرت الوزارة حتى الآن 64,958 عينة في معامل البلاد. وهناك 19488 حالة نشطة، حسب الوزارة.