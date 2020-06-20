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الإمارات ترحب بتبني وكالة الطاقة الذرية مشروع قرار بشأن مواقع إيران النووية

10:58 م السبت 20 يونيو 2020
الإمارات ترحب بتبني وكالة الطاقة الذرية مشروع قرار بشأن مواقع إيران النووية

مفاعل بوشهر النووي في جنوب ايران لانتاج الطاقة

أبوظبي - (أ ش أ):
رحبت دولة الإمارات العربية المتحدة بتبني مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمشروع القرار المقدم من الدول الأوروبية الثلاث (فرنسا، ألمانيا، بريطانيا) الذي يدعو إيران إلى التعاون الكامل والفوري مع الوكالة، بما في ذلك إتاحة إمكانية الوصول فوراً إلى عدد من مواقع طهران النووية.
وثمنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، في بيان أوردته وكالة الأنباء الإماراتية، جهود الوكالة في هذا الشأن لما يمثله المشروع من خطوة مهمة وجادة للحد من تطوير طهران التقنية النووية لأغراض غير سلمية، وباعتباره يأتي انسجاما كاملا مع مطالب دولة الإمارات ودول المنطقة.
وثمنت دولة الإمارات دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية فيما يتعلق بالتحقق والرصد مِن برنامج إيران النووي، والمهنية والشفافية العالية التي يتمتع بها مفتشوها، مؤكدة على ضرورة العمل لإيجاد منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط.

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الطاقة النووية إيران الوكالة الدولية للطاقة الذرية أبوظبي

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