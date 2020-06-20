فيكتوريا الأسترالية تعيد فرض عدة قيود بعد تسجيل ارتفاع في إصابات كورونا

كانبرا- (أ ش أ):

اضطرت ولاية فيكتوريا الأسترالية إلى إعادة فرض بعض القيود المتعلقة بفيروس "كورونا"، وتأجيل تخفيف البعض الآخر لثلاثة أسابيع من الموعد المقرر، بعدما شهدت الولاية أكبر قفزة في الإصابات منذ أكثر من شهرين.

ولم يستبعد رئيس وزراء الولاية دانييل أندروز - وفقا لما أوردته صحيفة (ذي أستراليان) الأسترالية على موقعها الإلكتروني اليوم السبت- فرض إغلاق على المناطق التي تعد بؤرا ساخنة للفيروس في الولاية التي سجلت 25 حالة جديدة اليوم.

وأعلن أندروز أنه اعتبارا من منتصف ليل الأحد وحتى 12 يوليو المقبل، سيتم تخفيض العدد المسموح به للتجمعات المنزلية إلى خمسة أشخاص، وإلى 10 في التجمعات الخارجية، كما سيتم تأجيل السماح للمقاهي والمطاعم والحانات باستقبال 50 من الزبائن في وقت واحد بدلا من 20، حتى 12 يوليو بعد أن كانت تلك الخطوة مقررة الاثنين المقبل.

وقال إن أكثر من نصف الحالات الجديدة جاءت نتيجة انتقال العدوى من عائلة إلى أخرى، مؤكدا أن تساهل العائلات حيال الإرشادات أمر "غير مقبول".

وأشار أندروز إلى أنه أجرى محادثة مع رئيس وزراء الحكومة سكوت موريسون حول مفهوم فرض الإغلاق في مناطق معينة، واتفقا على أن هذا جزء من خريطة الطريق التي وضعتها الحكومة الوطنية لإعادة فتح البلاد.

وبذلك تصبح فيكتوريا أول ولايات و أقاليم أستراليا التي تخالف التوجه العام في البلاد لتخفيف القيود.

وهذا هو اليوم الرابع على التوالي الذي تصل فيه الإصابات الجديدة في فيكتوريا إلى رقمين، حيث كانت هناك 13 حالة يوم الجمعة، و18 يوم الخميس، و21 يوم الأربعاء.

يذكر أنه تم تأكيد ما يقرب من 7 آلاف و440 إصابة بفيروس "كورونا" في جميع أنحاء أستراليا منذ بدء تفشي الوباء، فيما لا تزال حصيلة الوفيات ثابتة عند 102 حالة.