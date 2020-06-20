سلطنة عمان: تسجيل 896 إصابة جديدة بكورونا

مسقط- (أ ش أ):

أعلنت وزارة الصحة في سلطنة عمان، تسجيل 896 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) منها 391 حالة لعمانيين، و505 حالات لغير عمانيين، وبذلك يصبح العدد الكلي للحالات المسجلة في السلطنة 28 ألفا و566 حالة، و128 وفاة، فيما تماثلت 14 ألفا و780 حالة للشفاء.

وذكرت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء العمانية، اليوم السبت- أن إجمالي الفحوصات التي أجريت خلال الـ٢٤ ساعة الماضية بلغ 2448 والحالات المنومة 63 وإجمالي المنومين 411 منهم 99 حالة في العناية المركزة.