رئيس أساقفة واشنطن يدين سماح مزار كاثوليكي لترامب بزيارته

واشنطن - (د ب أ)

أدان رئيس أساقفة واشنطن، بشدة سماح مزار كاثوليكي، للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بزيارته، بعد يوم من حملة القمع التي شنتها القوات الاتحادية في العاصمة ضد المتظاهرين المحتجين على مقتل رجل أسود على يد الشرطة.

وقال الأسقف ويلتون جريجوري في بيان "أجد أنه أمر محير ومستهجن أن تسمح أي منشأة كاثوليكية لنفسها بأن يساء استغلالها والتلاعب بها بشكل فاضح بطريقة تنتهك مبادئنا الدينية"

وجاءت هذه التصريحات في الوقت الذي وصل فيه ترامب إلى ضريح البابا السابق، جون بول الثاني، لوضع إكليل من الزهور والوقوف دقيقة صمت. و يقع الضريح تحت رعاية منظمة أخوية كاثوليكية.

وأضاف جريجوري إن البابا السابق"بالتأكيد ماكان ليتغاضى عن استخدام الغاز المسيل للدموع ووسائل القمع الأخرى لإسكاتهم أو تشتيتهم أو تخويفهم للحصول على فرصة لالتقاط الصور أمام مكان للعبادة والسلام".

وتشهد الولايات المتحدة احتجاجات واعمال عنف بسبب مقتل رجل اسود على يد الشرطة في مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا وسط غرب البلاد.