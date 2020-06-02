ألمانيا: الاحتجاجات في أمريكا "مفهومة وأكثر من مشروعة"

برلين- (د ب أ):

أعرب وزير الخارجية الألماني هايكو ماس عن تفهمه إزاء الاحتجاجات التي اندلعت في الولايات المتحدة عقب حادثة القتل العنيفة للأمريكي من أصل أفريقي جورج فلويد خلال مهمة شرطية.

وقال ماس اليوم الثلاثاء في برلين عقب لقاء نظيره الأوكراني دميترو كوليبا ردا على استفسار عن الأوضاع في الولايات المتحدة إن فلويد فقد حياته "بطريقة مروعة وصادمة".

وذكر ماس أنه يتعين أن تكون المظاهرات ممكنة إذا ظلت سلمية، وقال: "هذا الاحتجاج مفهوم وأكثر من مشروع"، متجنبا توجيه انتقاد مباشر لنهج قوات الأمن في الولايات المتحدة، مضيفا أنه يتعين انتقاد أي ممارسة للعنف وكشف ملابستها، مؤكدا في الوقت نفسه ضرورة أن يواصل الصحفيون عملهم باستقلالية.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هدد مساء أمس الاثنين بنشر الجيش إذا رفضت المدن أو الولايات اتباع توصيته بنشر الحرس الوطني لوقف الاحتجاجات العنيفة التي تشهدها البلاد على مدار ستة أيام بعد وفاة جورج فلويد.

وقال ترامب في أول تصريحات له من البيت الأبيض على ضوء تلك الاضطرابات، إنه يتعين على حكام الولايات تحقيق "تواجد كبير للغاية لـ (سلطات) تنفيذ القانون" ونشر الحرس الوطني "بأعداد كافية لنتمكن من السيطرة على الشوارع".

وأضاف: "إذا رفضت المدينة أو الولاية اتخاذ تلك الإجراءات، فسأقوم بنشر الجيش وحل المشكلة بسرعة لهم".

واجتاحت مظاهرات سلمية وأعمال شغب ونهب عدة مدن في جميع أنحاء البلاد احتجاجا على قتل فلويد الأسبوع الماضي.