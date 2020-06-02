عالم إيراني في طريقه إلى الوطن بعد إطلاق واشنطن سراحه

طهران- (أ ف ب):

أعلن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الثلاثاء أن طائرة تقل العالم الإيراني سيروس أصغري الذي كان مسجونا في الولايات المتحدة، أقلعت من أمريكا وهو في طريق العودة الى البلاد.

وكتب ظريف على انستجرام: "نبأ سار، طائرة تقل الدكتور سيروس أصغري أقلعت من أمريكا. أقدم التهاني لزوجته وعائلته".

وكان أصغري اتهم أمام محكمة أمريكية عام 2016 بسرقة أسرار تجارية خلال زيارة أكاديمية الى أوهايو وبرئ في نوفمبر لكنه بقي مسجوناً لأسباب تتعلق على ما يبدو بقوانين الهجرة.

وأكدت طهران الشهر الماضي أن أصغري، وهو باحث علمي في جامعة شريف التكنولوجية في طهران، التقط فيروس كورونا المستجد خلال فترة احتجازه.

وأعلن العالم في آذار/مارس لصحيفة "ذي غارديان" البريطانية أن شرطة الهجرة الأميركية أبقته في مركز احتجاز في لويزيانا، خالٍ من المرافق الصحية الأساسية، ورفضت إعادته لطهران رغم تبرئته.

ولا تزال معلومات الوكالة الأميركية للهجرة تدرج أصغري على أنه اعتقل في ولاية مسيسيبي.

وكان الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي أعلن الإثنين أن ملف أصغري أغلق في الولايات المتحدة وأنه سيعود على الأرجح إلى البلاد خلال يومين أو ثلاثة أيام.

وتحتجز كل من الولايات المتحدة وإيران المتخاصمتين مواطنين من البلد الآخر ودعتا مؤخراً إلى الإفراج عنهم بسبب تفشي وباء كوفيد-19.

وإيران هي البلد الأكثر تضرراً من الوباء في منطقة الشرق الأوسط، مع تسجيلها أكثر من 150 ألف إصابة بينها 8 آلاف وفاة. لكن مسؤولين وخبراء داخل إيران وخارجها يشككون في صحة الأرقام الرسمية.