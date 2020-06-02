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الشرطة الأمريكية تستخدم الغاز المسيل للدموع لتفريق متظاهرين خارج البيت الأبيض

02:37 ص الثلاثاء 02 يونيو 2020
الشرطة الأمريكية تستخدم الغاز المسيل للدموع لتفريق متظاهرين خارج البيت الأبيض

الغاز المسيل للدموع

واشنطن - (د ب أ)


استخدمت الشرطة الأمريكية مساء الاثنين الغاز المسيل للدموع خارج البيت الأبيض لتفريق متظاهرين في حديقة لافاييت بارك.

ودفعت عناصر الشرطة على ظهور الخيول المتظاهرين السلميين في الغالب بعيدا عن الطريق للسماح للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالوصول إلى كنيسة سانت جون لالتقاط صورة فيما كانت مروحيات تحلق فوقه.​


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