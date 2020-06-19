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كورونا في الهند: تسجيل أكثر من 13 ألف إصابة خلال الـ 24 ساعة

11:19 ص الجمعة 19 يونيو 2020
كورونا في الهند: تسجيل أكثر من 13 ألف إصابة خلال الـ 24 ساعة

كورونا في الهند

نيودلهي- (أ ش أ):

أعلنت السلطات الهندية تسجيل 13 ألفاً و586 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ 24 ساعة الماضية، ما يمثل أكبر حصيلة يومية تشهدها الهند حتى الآن.

وقالت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية، حسبما نقلت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم، إنها سجلت وفاة 336 شخص خلال الفترة نفسها.

وأوضحت إحصائيات رسمية في نيودلهي أن العدد الإجمالي للمصابين بكورونا المستجد في الهند ارتفع بذلك إلى 380 ألفاً و532 حالة و12 ألفاً و573 حالة وفاة حتى الآن.

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الهند فيروس كورونا وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية

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