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الأمم المتحدة تنتخب 4 دول لعضوية مؤقتة بمجلس الأمن ومقعد إفريقيا ينتظر تصويتًا

11:53 م الأربعاء 17 يونيو 2020
الأمم المتحدة تنتخب 4 دول لعضوية مؤقتة بمجلس الأمن ومقعد إفريقيا ينتظر تصويتًا

الأمم المتحدة

نيويورك - (د ب أ):

انتخبت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، أربع دول لتحصل على عضوية غير دائمة مدتها سنتان في مجلس الأمن، بدءا من يناير المقبل، بينما يلزم إعادة الانتخابات لاختيار الدولة صاحبة المقعد الخامس المتنازع عليه.

وفازت كل من أيرلندا والنرويج بمقعد عن مجموعة "غربي أوروبا ودول أخرى" في المجلس، تاركة المنافس الثالث، كندا، بدون مكان على الطاولة.

ولم تحصل كينيا ولا جيبوتي على أغلبية الثلثين المطلوبة للفوز بالمقعد الأفريقي في المجلس، مما يعني أن هناك حاجة لعقد جولة التصويت أخرى غدا الخميس.

وتمت الموافقة على ترشح الهند والمكسيك بالتزكية لمقعدي آسيا والمحيط الهادئ وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي.

الأمم المتحدة كندا أمريكا اللاتينية المكسيك

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