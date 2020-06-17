اللجنة الدولية للصليب الأحمر: العنف ضد مقار الرعاية الصحية في أفغانستان يهدد الملايين

جنيف- (أ ش أ):

قالت اللجنة الدولية للصليب الاحمر ان التصعيد الأخير للعنف في أفغانستان إلى جانب الهجمات الموجهة ضد مرافق الرعاية الصحية يهدد بتقليل أو منع وصول الخدمات الصحية لملايين الافغان الذين يحتاجونها اكثر من أي وقت مضى في ظل وجود وباء كورونا.

وأشار خوان شيرير رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الاحمر فى افغانستان - فى بيان اليوم الاربعاء- أن المسار الجديد للعنف يبعث على القلق الشديد بينما تقاتل البلاد ضد فيروس كورونا.