كورونا في سويسرا: 31 ألفا و154 إصابة و1954 وفاة
زيورخ - (د ب أ):
ارتفع عدد الحالات المؤكدة للإصابة بفيروس كورونا في سويسرا إلى 31,154، حتى الساعة السابعة والنصف صباحا بتوقيت زيورخ، طبقا لبيانات جمعتها جامعة "جونز هوبكنز".
قالت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأربعاء إن عدد الوفيات بسبب الفيروس في سويسرا بلغ 1954، بينما تعافى 28,900 .
وقد مر حوالي 16 أسبوعا منذ تسجيل أول حالة إصابة في سويسرا.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
47856
عدد المصابين
-
12730
عدد المتعافين
-
1766
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
8202176
عدد المصابين
-
4274149
عدد المتعافين
-
443573
عدد الوفيات
إعلان