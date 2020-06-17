كورونا في سويسرا: 31 ألفا و154 إصابة و1954 وفاة

زيورخ - (د ب أ):

ارتفع عدد الحالات المؤكدة للإصابة بفيروس كورونا في سويسرا إلى 31,154، حتى الساعة السابعة والنصف صباحا بتوقيت زيورخ، طبقا لبيانات جمعتها جامعة "جونز هوبكنز".

قالت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأربعاء إن عدد الوفيات بسبب الفيروس في سويسرا بلغ 1954، بينما تعافى 28,900 .

وقد مر حوالي 16 أسبوعا منذ تسجيل أول حالة إصابة في سويسرا.