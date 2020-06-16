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منظمة التحرير الفلسطينية تدعو لإقرار برنامج وطني لمواجهة الاحتلال

09:19 م الثلاثاء 16 يونيو 2020
منظمة التحرير الفلسطينية تدعو لإقرار برنامج وطني لمواجهة الاحتلال

منظمة التحرير الفلسطينية

غزة - أ ش أ

دعت فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، في بيت لاهيا، اليوم الثلاثاء، إلى إقرار برنامج وطني لمواجهة مخططات الاحتلال التي تهدف لسلب أراض فلسطينية في المحافظات الشمالية تحت عنوان "الضم".

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن المجتمعين يتفقون في اجتماع موسع، على ضرورة إقرار برنامج وطني شامل يتضمن أنشطة وفعاليات ميدانية، والعمل على التعبئة الوطنية الشاملة لجماهير شعبنا لتوضيح المخاطر الأساسية للمخططات الإسرائيلية.

وأكدوا أن مشروع الضم التي تنوي تنفيذه دولة الاحتلال الإسرائيلي، من شأنه آنهاء مشروع إقامة الدولة الفلسطينية، ما يتوجب وقوف الجميع أمام مسؤولياتهم الوطنية في الرد على مخططات الاحتلال.

واستنكر المجتمعون، محاولات خلق بدائل لمنظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني، مؤكدين أن إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية هو الطريق الوحيد لمواجهة التحديات التي تتعرض لها قضيتنا الفلسطينية.

هذا المحتوى من

منظمة التحرير الفلسطينية الاحتلال الإسرائيلي بيت لاهيا

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