إندونيسيا: حالات الإصابة بكورونا تتجاوز 40 ألفا
ِجاكرتا - أ ش أ
تجاوزت حالات الإصابة بـكورونا في إندونيسيا 40 ألف حالة، وبلغ عدد الوفيات جراء الفيروس 2231 شخصا حتى الآن.
وقال أحمد يوريانتو المتحدث باسم السلطات الإندونيسية - في بيان عن تطورات كوفيد 19 نقلته وكالة أنباء (برناما) الماليزية - إن 1106 حالات تم تسجيلها على مستوى البلاد، وتم الإبلاغ عن 33 حالة وفاة أخرى في اليوم الأخير.
وأضاف، "يبلغ عدد الحالات الآن 40400 بينما يخضع 13510 مرضى للفحص، وسجلت جاوا الشرقية حتى الآن أعلى عدد من الوفيات بلغ 637 حالة".
هذا المحتوى من
الخبر التالى:رغم المخاوف.. تنزانيا ترفع القيود المفروضة بسبب كورونا
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
46289
عدد المصابين
-
12329
عدد المتعافين
-
1672
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
8118671
عدد المصابين
-
4216319
عدد المتعافين
-
439198
عدد الوفيات
إعلان