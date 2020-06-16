إندونيسيا: حالات الإصابة بكورونا تتجاوز 40 ألفا

ِجاكرتا - أ ش أ

تجاوزت حالات الإصابة بـكورونا في إندونيسيا 40 ألف حالة، وبلغ عدد الوفيات جراء الفيروس 2231 شخصا حتى الآن.

وقال أحمد يوريانتو المتحدث باسم السلطات الإندونيسية - في بيان عن تطورات كوفيد 19 نقلته وكالة أنباء (برناما) الماليزية - إن 1106 حالات تم تسجيلها على مستوى البلاد، وتم الإبلاغ عن 33 حالة وفاة أخرى في اليوم الأخير.

وأضاف، "يبلغ عدد الحالات الآن 40400 بينما يخضع 13510 مرضى للفحص، وسجلت جاوا الشرقية حتى الآن أعلى عدد من الوفيات بلغ 637 حالة".