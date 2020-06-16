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المالكي: اعتراض وتدمير صاروخ بالستي أطلقه الحوثيون تجاه السعودية

09:59 ص الثلاثاء 16 يونيو 2020
المالكي: اعتراض وتدمير صاروخ بالستي أطلقه الحوثيون تجاه السعودية

العقيد الركن تركي المالكي

القاهرة (وكالات)

قال المتحدث الرسمي باسم قيادة القوات المشتركة "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي، إت قوات التحالف المشتركة تمكنت، الثلاثاء، من اعتراض وتدمير صاروخ بالستي أطلقته المليشيا الحوثية الإرهابية من محافظة (صعدة) باتجاه مدينة (نجران) في محاولة متعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين الأبرياء.

وأوضح العقيد المالكي، في تصريح أوردته وكالة الأنباء السعودية، استمرار المحاولات الهمجية من قبل المليشيا الحوثية الإرهابية في استهداف الأعيان المدنية والمدنيين والمحمية بموجب القانون الدولي الإنساني بالصواريخ البالستية والطائرات بدون طيار، حيث بلغ مجموع الصواريخ البالستية التي تم إطلاقها باتجاه السعودية وتم اعتراضها (313) صاروخا بالستيا، وبلغ مجموع الطائرات بدون طيار التي تم اعتراضها وتدميرها ما مجموعه (357).

وأكد أن قيادة القوات المشتركة للتحالف ستتخذ وتنفذ الإجراءات الحازمة والصارمة؛ لتحييد وتدمير هذه القدرات لحماية المدنيين الأبرياء من هذه الأعمال العبثية والهمجية، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

تركي المالكي الحوثيون السعودية الإرهاب

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